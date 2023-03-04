Мурашко: «Нет никакого дефицита ЛС в аптеках»

Никакого дефицита лекарств в российских аптеках на данный момент нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава РФ, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации.

Ранее Мурашко говорил о том, что необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны. «Какой дефицит? Нет никакого дефицита», – заявил Мурашко, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках. Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой медикаментов в аптеки, министр отметил, что кратковременные логистические сложности были преодолены. «Адаптировались цепочки [поставок]. К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов», – добавил он.

Ранее сообщалось о дефиците ряда ЛП в аптеках, в январе это также подтвердил Владимир Путин: «Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время, и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли». Президент России Владимир Путин также добавил, что необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности в осенне-зимний период.

gxpnews