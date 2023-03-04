Красноярский край внедрит электронные рецепты на все ЛП до 2024 года

Сервис для оформления электронных рецептов на все лекарства планируется внедрить в Красноярском крае до 2024 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик.

«Будущий проект – это электронные рецепты. У нас сейчас сформирована система электронного рецепта и доступных сервисов для граждан, которым не надо иметь рецепт в бумажном виде по льготе. Такой же проект мы сейчас договорились изучать во взаимодействии со Сбербанком по всем видам иных лекарств, которые не льготные, а обычные. <…> Сейчас [проект] на этапе методологической проработки, мы планируем, что в 2023-2024 годах этот проект уже будет доступен жителям края», – сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума, добавив, что эта система позволит пациенту видеть в личном кабинете рецепт.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Красноярского края и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» было подписано на Красноярском экономическом форуме.

gxpnews