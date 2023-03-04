Правительство запретило закупку импортных пробирок для взятия крови для госнужд

По решению правительства в постановление №616 от 30 апреля 2020 года включены вакуумные пробирки для диагностики in vitro с ОКПД2 32.50.50.181, 32.50.50.190 и 32.50.13.190, а также НКМИ 293640, 293630, 293700, 293780, 293540, 293760, 293480 и 293400. Классифицировать медизделия под преференцию можно будет как по ОКДП2, так и по НКМИ.

В постановлениях №102 от 5 февраля 2015 года «Третий лишний» и №616 от 30 апреля 2020 года аннулированы исключения и регламенты, которые ранее применялись для товаров из Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо этого, внесены изменения в порядок квотирования закупки отечественных медизделий. В постановлении №2013, которое устанавливает квоты на приобретение отечественных медизделий по 223-ФЗ, аннулированы показатели на 2023 год для расходных материалов для ИВЛ и переливания крови, ОФЭКТ и гамма-камер, но внесены хирургические перчатки из резины и латекса с квотой в 20%. Также расширен перечень номенклатуры НКМИ для клейких перевязочных материалов, изменен – для внутриглазных тонометров, медицинских холодильников, расходных материалов и комплектующих для ИВЛ, эндопротезов и аппаратов наружной фиксации.

В постановлении №2014, регламентирующем закупки по 44-ФЗ, минимальный уровень закупок российских емкостей для взятия крови, мочи и кала в 2023 году увеличен с 38% до 60%. В список включены электрокардиографы с минимальным уровнем закупок отечественной продукции в 60%, колющие и режущие инструменты с квотой в 40%, антисептические спиртовые салфетки с долей 80%.

Кроме того, в обоих постановлениях обнулены квоты на 2023 год на закупку отечественных магнитно-резонансных томографов.

Крупнейший производитель вакуумных пробирок в России – подмосковный «Гранат Био Тех». В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. В феврале 2022 года компания организовала производство полного цикла, включая двусторонные иглы, держатели и пробирки. К осени 2022 года производитель рассчитывал выйти на мощности в 160 млн пробирок в год.

В августе 2022 года ГК «Ростех» начала в Балашихе Московской области производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Инвестиции в проект составили 426 млн рублей. Мощность производственной линии оценивалась в 12 тысяч пробирок в час с возможностью увеличения. Планируется, что к 2024 году объем выпуска медизделий достигнет не менее 70 млн штук в год.

Ввести запрет на приобретение импортных пробирок для взятия крови для госнужд Минпромторг предложил в октябре 2022 года.