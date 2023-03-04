Заключенные с ВИЧ столкнулись с дефицитом препаратов в колониях

Массовые сообщения о дефиците лекарств, необходимых заключенным с ВИЧ, стали поступать с февраля 2023 года. Например, в Нижегородской области таким пациентам перестали выдавать Эвиплеру (рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин). По данным «Пациентского контроля», заключенным также не хватает атазанавира, ритонавира, лопинавира+ритонавира, дарунавира, долутегравира. В связи с нехваткой осужденным предлагают использовать другие препараты, к которым, как правило, пациенты адаптируются несколько месяцев.

Представители «Пациентского контроля» обратились к руководству Минздрава России и Федеральной службы исполнения наказаний, отметив, что выдача неполных схем лечения или прерывание терапии ВИЧ-инфекции «может привести к развитию резистентных форм вируса, прогрессированию болезни, ухудшению состояния здоровья пациентов, увеличению смертности, в том числе за счет развития ВИЧ-ассоциированных заболеваний».

Во ФСИН информацию о нехватке препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, назвали недостоверной. «Запас лекарственных препаратов в учреждении достаточный и позволяет обеспечить необходимым лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией», – сообщили в службе. В Минздраве указали, что для бесперебойного обеспечения пациентов долгосрочные контракты на ряд препаратов уже заключены.

По подсчетам Коалиции по готовности к лечению, количество закупленных препаратов для ФСИН на протяжении последних лет сокращается. Так, в 2020 году для службы приобрели 50 092 годовых курса лекарств, в 2021 году – 34 787, в 2022 году – 28 613 курсов. Кроме того, в программе «14 ВЗН» не заложен рост финансирования закупок препаратов от ВИЧ-инфекции и гепатита С, вакцин, противотуберкулезных лекарств и препаратов на 2023, 2024 и 2025 годы.

Россия по итогам 2021 года заняла пятое место в мире по скорости распространения ВИЧ-инфекции, сообщали в UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИДу) и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. Серьезнее ситуация складывается только в Южной Африке, Мозамбике, Нигерии и Индии. Информацию о ситуации в России опроверг Минздрав РФ.

О том, что не так с зарубежной статистикой и в чем отличия отечественного и западного подходов к профилактике и выявлению заболевания, в интервью Vademecum объяснял главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.