Мурашко заявил о преодолении трудностей с логистикой поставок лекарств

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в аптеках нет дефицита лекарственных средств. По его словам, все сложности с логистикой, которые раньше возникали, преодолены.

Дефицита лекарственных средств на данный момент в аптеках нет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», – заявил министр, отвечая на вопрос о доступности препаратов в аптеках.

Мурашко также отметил, что кратковременные логистические сложности преодолены. По его словам, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации. К тому же сейчас начался эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов, подчеркнул министр.

В начале ноября Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Спустя две недели, выступая в Госдуме, министр заявил, что поручение выполнено. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.

В конце января президент Владимир Путин заявил о дефиците отдельных препаратов в аптеках и росте цен на них. Также глава государства поручил Минздраву и Минпромторгу создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. Это помогло бы избежать ажиотажа на рынке, считает президент.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

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