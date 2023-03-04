Суд отложил заседание по делу Бориса Шпигеля

Измайловский райсуд Москвы отложил на 10 марта заседание по делу основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля. Его перенесли из-за госпитализации бизнесмена в кардиоцентр.

Измайловский районный суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 отложил на 10 марта рассмотрение по существу уголовного дела основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат еще одного фигуранта экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Алексей Шуварин. Заседание перенесли из-за обследования бизнесмена в кардиоцентре.

На этой неделе стало известно, что Бориса Шпигеля госпитализировали в кардиоцентр, где он пройдет плановые обследования. Его адвокат Антон Кожемякин подчеркнул, что это не экстренная госпитализация, а плановое обследование, на которое бизнесмена собирались отправить давно из больницы «Матросской тишины». В ходе него планируется выполнить целый круг обследований, касающихся его сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что рассмотрение уголовного дела перенесли из суда в СИЗО, и следующее заседание должно было состояться 2 марта в «Матросской тишине». Измайловский районный суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов.

Защита бизнесмена заявляла, что суд уклоняется от рассмотрения критического состояния Шпигеля. В феврале Апелляционная инстанция Верховного суда отказала в прошении защиты Бориса Шпигеля изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля. В декабре уголовное было направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы.

Фото: Биотэк

Артем Косенок

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