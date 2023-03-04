Глава отдела FDA по неврологическим препаратам уйдет в отставку

Глава отдела FDA по проверке неврологических препаратов Билли Данн уходит в отставку. Он принял участие в одобрении ряда важных препаратов, но его деятельность вызвала критику из-за одобрения Aduhelm.

Директор отдела неврологических препаратов в Центре оценки и исследования лекарственных средств США Билли Данн уходит в отставку. На своем посту он был в том числе ответственен за одобрение препарат Aduhelm от Biogen со спорной эффективностью, пишет BioPharmaDive.

О его уходе сотрудникам FDA объявил глава Управления по новым лекарствам агентства Питер Штейн. «После долгой и очень продуктивной карьеры на государственной службе Билли решил уйти из FDA и изучить другие возможности, продолжая при этом уделять внимание улучшению жизни пациентов с неврологическими заболеваниями», — написал он.

Данн начал работать в FDA в 2005 году, свой текущий пост он занял в 2013 году. Он сыграл важную роль в одобрении препарата от Eisai и Biogen для лечения болезни Альцгеймера Leqembi и в одобрении лекарства Relyvrio против бокового амиотрофического склероза от Amylyx Pharmaceuticals.

BioPharmaDive пишет, что действия Данна вызвали критику после того, как он поучаствовал в одобрении препарата Biogen для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm со спорной эффективностью. В начале 2019 года Данн встретился с руководителем отдела исследований и разработок Biogen Элом Сандроком, это помогло наладить необычно тесное сотрудничество между агентством и производителем лекарств в вопросе регистрации лекарства. Позже эти отношения стали предметом пристального внимания законодателей и федеральных служб США, а группа защиты прав потребителей Public Citizen призвала к отставке Данна.

Фото: fda.gov

Николай Соколов

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