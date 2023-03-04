Компания «Сотекс» открыла первое собственное представительство за рубежом

Компания «Сотекс» открыла представительство в Казахстане. На сегодняшний момент «Сотекс» экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, что свидетельствует о высоком качестве продукции и доверии международной общественности.

Работа по продвижению препаратов компании в Казахстане ведется уже давно. Рынок Казахстана является важным для «Сотекса». В настоящее время в стране уже зарегистрированы наиболее востребованные препараты компании, а также ведется подготовка документов для вывода на рынок новых лекарственных средств.

Расширение экспорта – одно из важнейших направлений в работе «Сотекса». Компания не только экспортирует препараты, но и принимает участие в зарубежных отраслевых конференциях и выставках, направленных на совершенствование медицинской помощи населению и повышение доступности лекарственной терапии.

Открытие представительства в Казахстане является важным шагом в стратегии компании «Сотекс», направленной на постоянное расширение географии экспортных поставок, а также укрепление лидерской позиции на мировом рынке лекарственных препаратов. Расширение торгово-экономических связей с зарубежными странами – стратегически важная сфера развития, которая отвечает долгосрочным целям компании.

gxpnews