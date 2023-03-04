Confo Therapeutics передаст Eli Lilly права на разработку нового неопиоидного обезболивающего ЛП за $630 млн

Lilly выплатит Confo Therapeutics аванс в размере $40 млн, остальные $590 млн (плюс гонорары) будут выплачиваться в зависимости от последующих результатов. Для получения дополнительных гонораров Confo по-прежнему будет иметь возможность совместного инвестирования, а также финансирования будущих программ разработки после клинической проверки концепции.

Бельгийская компания Confo Therapeutics разрабатывает препарат CFTX-1554, способный эффективно снимать боль, не вызывая при этом побочных эффектов, характерных для опиоидов и других обезболивающих, таких как привыкание и седативный эффект. CFTX-1554 является первым продуктом-кандидатом Confo Therapeutics, находящимся в клинической разработке, и представляет собой неопиоидный подход, предназначенный для лечения периферической нейропатической боли и позволяющий избегать центрально-опосредованных побочных эффектов, таких как привыкание и седативный эффект.

Соединение является новым ингибитором рецептора ангиотензина второго типа 2 (AT2R), ранее применявшегося в клинических условиях мишени для лечения невропатической боли. CFTX-1554 в настоящее время изучается в рамках первой фазы клинического исследования на людях (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05260658).

В соответствии с условиями сделки, Lilly продолжит программу клинических исследований после первой фазы. Кроме того, соглашение предусматривает программу дальнейшей разработки существующих терапевтических антител-кандидатов Confo, нацеленных на тот же рецептор. Confo получит авансовый платеж в размере $40 млн от Lilly, а также до $590 млн в виде потенциальных поэтапных платежей за программу и многоуровневых гонораров.

«Мы рады, что Lilly, признанный эксперт в области хронической боли, имеющий богатый опыт предоставления пациентам новых методов лечения, признала способность Confo разрабатывать лучшие в своем классе препараты-кандидаты на GPCR», – отметил генеральный директор компании Confo Therapeutics Седрик Верверкен.

Ранее стало известно, что с 1 марта Eli Lilly снижает цену на наиболее распространенные виды производимого ею инсулина на 70%. Теперь самый дешевый инсулин компании будет продаваться по $25 против прежних $82.

gxpnews