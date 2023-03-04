ФССП: число исполнительных производств о предоставлении гражданам бесплатных ЛС в 2022 году удвоилось

Федеральная служба судебных приставов сообщила о двукратном росте числа производств о предоставлении бесплатных лекарств в прошлом году. Общее число исполнительных производств в 2022 году составило 4300 единиц.

«В рамках 4300 исполнительных производств граждане обеспечены бесплатными лекарственными средствами», – заявили в ФССП. Годом ранее сообщалось, что в 2021 году добились обеспечения граждан бесплатными лекарственными препаратами и оказания им медицинских услуг в рамках 2200 производств.

Исполнительные производства об обеспечении граждан лекарствами относятся к категории социально значимых производств наряду со взысканиями алиментов, задолженностей по зарплате и иными социальными выплатами, исполнение которых отнесено в ФССП к разряду приоритетных направлений работы. В случаях неисполнения требований исполнительных документов об обеспечении граждан необходимыми бесплатными лекарствами приставы привлекают представителей власти, государственных и муниципальных служащих, а также служащих коммерческих или иных организаций к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и ст. 315 УК РФ (неисполнение судебного акта).

gxpnews