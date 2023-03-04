Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку противоопухолевых препаратов «Афинитор» (МНН эверолимус) и «Ксалкори» (МНН кризотиниб) для фонда «Круг добра» с целью поддержать детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг
|2670,00
|2426,38
|6 478 434,60
|13.03.2023
|2
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг
|30 360,00
|970,53
|29 465 290,80
|13.03.2023
|3
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг
|30 360,00
|970,53
|29 465 290,80
|13.03.2023
|4
|Кризотиниб, капсулы, 250 мг
|1020,00
|4153,38
|4 236 447,60
|13.03.2023