Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку противоопухолевых препаратов «Афинитор» (МНН эверолимус) и «Ксалкори» (МНН кризотиниб) для фонда «Круг добра» с целью поддержать детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг 2670,00 2426,38 6 478 434,60 13.03.2023 2 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 30 360,00 970,53 29 465 290,80 13.03.2023 3 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 30 360,00 970,53 29 465 290,80 13.03.2023 4 Кризотиниб, капсулы, 250 мг 1020,00 4153,38 4 236 447,60 13.03.2023

gxpnews