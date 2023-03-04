«Фармасинтез» выиграл офсетный контракт на поставку лекарств

Компания «Фармасинтез» заключит офсетный контракт на поставку лекарств, объявленный правительством Москвы. На результаты проведенного конкурса ранее обратились с жалобой в ФАС, сейчас определение поставщика приостановлено.

Департамент здравоохранения Москвы подвел итоги первого из объявленных в этом году офсетных контрактов. По данным портала госзакупок, победителем госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов стала компания «Фармасинтез». Начальная максимальная цена контракта составляет 2,7 млрд руб. «Фармасинтез» снизила эту цену до 2,4 млрд руб.

Контракт был размещен на портале госзакупок 30 января. На этой неделе стало известно, что в ФАС обратились с жалобой на результаты проведенного конкурса. В графе с данными об инициаторе жалобы указана некая Князева Ольга Николаевна. Подробностей о причинах обращения в антимонопольный орган не сообщается.

Согласно данным портала госзакупок, инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств по этому контракту составят не менее 400 млн руб. В перечне семь наименований препаратов с такими МНН, как брентуксимаб ведотин, висмодегиб, вандетаниб, афатиниб. Поставлять их нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 год.

Почти все перечисленные в документации конкурса препараты относятся к противоопухолевым и находятся под защитой патентов, писал ранее «ФВ».

В конце февраля были подведены итоги двух других офсетных контрактов на поставку лекарств. Победителем одного из них стала компания «Р-Фарм», которая вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб. Однако с результатами проведенного офсетного конкурса не согласился «Биокад», который подал жалобу в ФАС. Победителем второго офсетного контракта стала компания «Велфарм-М». Она снизила начальную максимальную цену контракта с 3,1 млрд до почти 2,9 млрд руб.

Фото: jcomp/www.freepik.com

Артем Косенок

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