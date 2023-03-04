СМИ сообщили об убийстве одного из создателей «Спутника»

В Москве убит один из разработчиков вакцины «Спутник V», пишут СМИ. Как сообщает следствие, его задушил гость в ходе ссоры. Имя погибшего СКР не раскрывает.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления СКР. Имя погибшего следствие не называет, но ТАСС пишет, что речь идет об Андрее Ботикове, старшем научном сотруднике Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Это подтверждают и источники РБК и РИА «Новости». В пресс-службе НИЦЭМ им. Гамалеи РБК не стали комментировать информацию и рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщает СРК, убийство произошло 2 марта в ходе ссоры в квартире жилого дома. 29-летний мужчина задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали, он признал вину. По данным следствия, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ботиков указан как соавтор патента на вакцину «Спутник V». В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Андрея Ботикова за активное участие в создании препарата, он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: sledcom.ru

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