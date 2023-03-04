2 млрд рублей вложат в производство жизненно важных лекарств в Дубне

«ПСК Фарма» планирует расширить инвестпроект по разработке технологии и организации производства фармацевтической продукции для лечения болезней органов дыхания, а также препаратов для борьбы с онкологией. На реализацию будет дополнительно направлено еще 2 млрд рублей.
«Компания увеличивает площадь капитальных объектов второй очереди завода почти на 4000 кв. м – практически до 31 000 кв. м. Новые производственные корпуса будут построены в рамках реализации проекта импортозамещения. Существенно – в 1,7 раза – вырос и показатель инвестиций. Если изначально в реализацию нового проекта намеревались вложить около 3 млрд рублей, то сейчас планируемый объем инвестиций составляет 5 млрд рублей. Соответственно, появится и больше рабочих мест: вместо 326 создадут 450», – процитировали в сообщении слова зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
Реализация проекта также позволит наладить разработку и производство препараторов для лечения гиперфосфатемии у взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью, терапии ИТП (идиопатической тромбоцитопенической пурпуры). При этом три продукта в двух различных лекарственных формах будут производиться по полному циклу, включая синтез активной фармацевтической субстанции. В рамках реализуемого инвестпроекта компания «ПСК Фарма» будет выпускать новые препараты в формах капсул, таблеток и растворов, лиофилизатов, суспензий.
Актуальность проекта обусловлена ростом спроса на лекарственные препараты по ряду социально значимых заболеваний, а также необходимостью поставлять качественные препараты на более доступных условиях.