Минздрав предложил новые критерии для проверки аптек

Министерство здравоохранения предложило заменить индикаторы риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета, исполнению госконтрактов на поставку лекарств и соответствию мест осуществления деятельности.

Минздрав опубликовал проект приказа о перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Определять корректность работы аптек и фармскладов будут по трем индикаторам.

Риски проведения проверок повышаются, если регулятор выявит в аптеке рост в два и более раза приобретения и продажи лекарств из списка предметно-количественного учета в сравнении с другими аптеками региона. Для сравнения будут брать поквартальные показатели оборота учетных лекарств за текущий и предыдущий кварталы.

Индикативным показателем работы дистрибьюторов будет выступать исполнение ими государственных контрактов или договоров на поставку лекарственных препаратов. Основанием для назначения проверки может стать включение такого поставщика в реестр недобросовестных поставщиков два или более раза в течение года.

Последний индикатор касается сообщений лицензиатов о других организациях, работающих на тех же площадях без внесения изменений в реестр лицензий о смене места осуществления деятельности.

В декабре 2021 года Минздрав утвердил новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при госконтроле при обращении лекарств. Так, согласно принятым изменениям, будет учитываться информация от зарубежных регуляторов, писал «ФВ».

Тогда же был отменен приказ Минздрава № 893н. Он утверждал индикатор риска, который мог привести к внеплановой проверке, как двукратный и более рост количества приобретенных и отпущенных аптекой лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik