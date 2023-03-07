Депутаты предложили ограничить сроки контрактов на поставку лекарств

Депутаты предложили ограничить сроки контрактов на поставку лекарств периодом действия патента на них. По подсчетам, из-за действующего законодательства только в 2022 году потери бюджета могут составить более 2,5 млрд руб.

Ряд депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Госдуму законопроект об ограничении сроков госконтрактов на поставку препаратов периодом действия патента на них. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что нередки случаи заключения на срок три года госконтрактов на поставку лекарственных препаратов с истекающей через несколько месяцев патентной охраной. Из-за долгосрочных контрактов государство вынуждено закупать импортные лекарственные средства по завышенным на 40% ценам. Так, только в 2022 году потери бюджета при закупках противовирусных, онкопрепаратов, иммунодепрессантов и интерферонов составят более 2,5 млрд руб.

«Реализация поправок повысит конкуренцию на фармацевтическом рынке и обеспечит гражданам более широкий выбор лекарств», — сообщил лидер фракции Сергей Миронов в telegram-канале партии.

В феврале НКО «Национальный центр общественного здоровья» призвала Минздрав добиться снижения цены по уже заключенному долгосрочному контракту. Речь идет о контракте на 13,54 млрд руб., заключенном в 2021 году Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения. Аукцион выиграла компания «Р-Фарм», на мощностях которой локализована в том числе готовая лекарственная форма ралтегравира. Общественники предложили провести переговоры с патентообладателем на ралтегравир из-за окончания патентной защиты. На рынке появились дженерики, стоимость которых значительно меньше. Потенциальная экономия может составить 3,81 млрд руб.

«ФВ» проверил запись контракта на сайте госзакупок. Последние изменения внесены в декабре 2022 года, они касались плана распределения. В 2023 году пока никаких изменений в контракт не вносилось. По плану в 2023 году «Р-Фарм» должен поставить препарат на сумму 4,5 млрд руб.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

Елена Калиновская

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