Правительство выделило субсидии на обслуживание кредитов для системообразующих предприятий

Правительство выделило субсидии на обслуживание кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли. На эти цели в 2023 году направят свыше 21,4 млрд руб.

На субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли в 2023 году будет направлено более 21,4 млрд руб. Соответствующее распоряжение № 485-р от 01.04.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве уточнили, что документ позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств. Он коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

Программа поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли была запущена в марте 2022 года. В рамках нее таким организациям были доступны кредиты по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие могло получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб. Заемные средства позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий в сложившейся экономической ситуации, подчеркнули в правительстве.

В марте на реализацию льготной кредитной программы поддержки системообразующих организаций из резервного фонда правительства было выделено 40 млрд руб. Сообщалось, что дополнительное финансирование также поступит из резервного фонда и позволит достичь кредитного портфеля в объеме 1,2 трлн руб. В апреле правительство дополнительно выделило 80 млрд руб. на льготные кредиты.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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