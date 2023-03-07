Устойчивая к температурам «сухая» вакцина против туберкулеза успешно прошла I фазу испытаний

Устойчивая к температурным изменениям вакцина против туберкулеза успешно прошла I фазу испытаний. Препарат показал большую эффективность, чем стандартная версия вакцины.

«Cухая» вакцина от туберкулеза успешно прошла I фазу испытаний, сообщает издание Nature Communications. Исследование показало, что препарат безопасен и стимулирует как производство антител, так и клеточный ответ иммунной системы.

Вакцина представляет собой лиофилизированный и устойчивый к температурным изменениям состав, который не требует охлаждения. Препарат состоит из слитного белка ID93 на основе четырех антигенов микобактерий туберкулеза и адъюванта.

В ходе испытания препарат сравнивался с неустойчивой к температуре версией вакцины. В этом варианте ID93 и GLA-SE содержатся в отдельных флаконах и комбинируются перед инъекцией. Пациенты, применявшие устойчивую к температуре вакцину, демонстрировали более высокие уровни антител в крови. В исследовании принимали участие 44 человека, разделенные на две группы.

Термостабильные вакцины могут применяться в условиях, когда хранение охлажденных и замороженных вакцин в течение длительного времени может быть дорого или технически невозможно.

По словам авторов испытания, его результаты демонстрируют, что «вакцины, содержащие адъювант, могут быть приготовлены в лиофилизированной форме в одном флаконе без отрицательного влияния на клиническую иммуногенность или характеристики безопасности».

Николай Соколов

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