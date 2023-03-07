В «Биотэке» введено наблюдение

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Биотэке». Среди кредиторов компании — «Эллара», «Промомед ДМ» и «Востокинвестпроект», банк «Санкт-Петербург» и Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. В январе правопреемником «Эллары» по делу о банкротстве стал «Биофарм».

Арбитражный суд Москвы ввел сегодня процедуру наблюдения в «Биотэке». Информация об этом содержится в электронной картотеке суда. Среди кредиторов указаны банк «Санкт-Петербург», ООО «Востокинвестпроект», ООО «Эллара», «Промомед ДМ», Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. «ФВ» направил запрос в «Биотэк».

В октябре 2022 года компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэка» банкротом. В том же месяце к иску присоединился банк «Санкт-Петербург», в январе 2023 года — ООО «Востокинвестпроект», а в феврале — Инспекция ФНС № 13 по городу Москве и «Промомед ДМ». В конце января Арбитражный суд постановил заменить заявителя по делу о банкротстве: правопреемником компании «Эллара» стало ООО «Биофарм».

Финансовая ситуация компании начала ухудшаться после ареста основателя компании Бориса Шпигеля в марте 2021 года. Следствие обвиняет бизнесмена и его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шпигеля.

Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. При этом сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше, писал «ФВ».

Всего с января 2022 года в адрес «Биотэка» поступило около 30 исковых заявлений. При этом часть исков уже удовлетворены. Самый крупный из них — от Johnson & Johnson на 418 млн руб., который компания затребовала из-за задолженности по договору поставки. Американский производитель запрашивал более 600 млн руб., но суд частично удовлетворил встречный иск «Биотэка» и произвел зачет.

Артем Косенок

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