Stada объявила о финансовых итогах 2022

В 2022 году продажи группы компаний Stada выросли на 11% до 3,80 млрд евро, а доходы до вычета процентов, налогов и амортизационных расходов (EBITDA) увеличились на 17% до 875 млн евро.

«Несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, в 2022 году компания STADA смогла сохранить достигнутые в последние годы высокие темпы роста», — прокомментировал главный исполнительный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Stada в 2022 году смогла увеличить свои объемы производства почти до 1,2 миллиарда упаковок лекарственных средств в диапазоне 25 000 индивидуальных форм выпуска или единиц складского учета примерно в 120 странах мира. Группа компаний также смогла повысить валовую прибыль на 1,2 процентных пункта до 48,7%.

В России у компании STADA две производственные площадки: «Нижфарм» в Нижнем Новгороде — глобальный центр компетенций по мягким формам, и «Хемофарм» в Обнинске с фокусом на выпуск твердых лекарственных форм.

«Команда STADA в России каждый день усиленно работает над тем, чтобы внести свой вклад в обеспечение качественными лекарственными препаратами населения страны. <…>мы продолжаем курс на локализацию производства нашей продукции, выстраивание устойчивых цепочек поставок», сообщила Оксана Позднякова, генеральный менеджер STADA в России.

gxpnews