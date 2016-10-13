В Казахстане фальсифицированные лекарства составляют примерно 1%

В Казахстане нет серьезных проблем, связанных с контрафактными лекарственными средствами, считает президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК Вячеслав Локшин.

«Казахстан не является той страной, где эта проблема серьезно стоит. У нас нет серьезного производства лекарств, а все заводы, где производятся лекарственные средства, достаточно жестко контролируются государством. Кроме того, есть достаточно серьезная система контроля», — сказал В. Локшин на пресс-конференции 24 октября.

При этом он пояснил, что система контроля за качеством лекарственных препаратов, включает в себя регистрацию лекарственных препаратов, сертификацию каждой партии ввозимых в страну препаратов, контроль на уровне аптек, клиник и контроль за побочными эффектами, пишет respublika-kaz.info.

По словам В. Локшина, на закуп лекарственных средств государством тратится 100 млрд тенге в год.

«Сегодня государством тратится 100 млрд тенге на лекарственное обеспечение, из них 65 млрд составляют закупки СК «Фармация» в основном для госпитальной части и для специальных программ «Гемофилия» и «Рассеянный склероз». Еще 35 млрд тенге составляют закупки для амбулаторного звена, для бесплатного отпуска лекарственных препаратов», — отметил он.

Кроме того, В. Локшин напомнил, что с 2012 года пациенты, которые получали лекарства с 50% скидкой, переведены на 100% оплату государством стоимости лекарств.

В свою очередь главный эксперт Комитета по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Ботагоз Смагулова сообщила, что в Казахстане фальсифицированные лекарства составляют примерно 1% от общего числа лекарственных препаратов.

«По оценке международных экспертов в странах СНГ и в Казахстане в том числе от 2 до 10% лекарств фальсифицированные. Могу сказать, что эти цифры не совсем актуальны. Это цифры, которые давались в момент становления отрасли. Та работа, которая мы проводим в плане контроля за лекарствами, дает свои результаты. До 1% фальсифицированных лекарств у нас есть. Но сказать, что 1% или 0,99%, мы не можем», — сказала она.

Кроме того, Б. Смагулова пояснила, что существуют серьезные сложности с выявлением фальсифицированных лекарств.

«Мы работаем на сигналы производителей. Когда производитель обращается в государственный орган с официальным письмом, мы принимаем меры — проводим внеплановые проверки, выходим на объекты и принимаем все меры по распространению фальсификата. Но в связи с программой поддержки малого и среднего бизнеса, провести тотальные проверки мы не можем. Даже если мы по сигналу идем выявлять фальсификат, мы должны заранее об этом предупредить. Естественно, недобросовестные продавцы убирают его с прилавков», — пояснила она.

ФВ