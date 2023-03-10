Sanofi и Novo Nordisk могут снизить цены на инсулин вслед за Eli Lilly

Американский политик, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, возглавляющий Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP), призвал фармацевтические компании снизить цену на инсулин. С этой просьбой он обратился к Sanofi и Novo Nordisk, поставив им в пример Eli Lilly, снизившую цену на препарат для диабетиков до $25 с прежних $82 (примерно на 70%). Об этом сообщает Fierce Pharma.

Сенатор отметил, что ранее о необходимости снизить цену на инсулин заявил президент США Джо Байден, и подчеркнул, что компании должны были самостоятельно отреагировать на это обращение и выполнить просьбу без дополнительного призыва со стороны комитета.

«Я призываю вас присоединиться к Eli Lilly в существенном снижении цены, которую ваша компания взимает за инсулин, и сделать так, чтобы все [нуждающиеся] американцы могли покупать этот жизненно важный препарат», – написал Сандерс в письмах к Sanofi и Novo Nordisk, добавив, что «с нетерпением» ждет ответа. В обращениях к компаниям он назвал их цены на инсулин (примерно $98) «возмутительными».

Как отмечают эксперты, стоимость препаратов для диабетиков в США дороже, чем во многих других странах, причем в период с 2014 по 2019 год цены выросли на более чем 50%. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 16,5% американцев с диабетом вынуждены ограничивать использование препарата из-за его стоимости.

gxpnews