Расходы на покупку лекарств на человека выросли в 2022 году на 11%

По данным AlphaRM, и в государственном, и розничном сегментах аптечных продаж в 2022 году объем увеличился на 10%. А частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека увеличились за прошлый год на 11%.

По итогам 2022 года объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,83 млрд упаковок на сумму 2186 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +10% в денежном выражении и -1% – в натуральном.

За период январь – декабрь 2022 года объем продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1344 млрд рублей, что больше на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к 2021-му (+1%) и составила 5,14 млрд упаковок.

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за 12 месяцев 2022 года составили 9241 рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришелся на Центральный ФО – 10 932 рубля (+11% к 2021-му), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 4267 рублей (+14% к 2021-му).

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в декабре 2022 года составил 140 млрд рублей и 541 млн упаковок.

Объем поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за 12 месяцев 2022 года составил 684,8 млн упаковок на сумму 842,1млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +8% в денежном выражении и -14% – в натуральном. За период январь – декабрь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 5788 рублей на одного человека (+8% к 2021-му).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО: за рассматриваемый период он достиг отметки 7474 рубля (+17% к 2021-му), а минимальное – 3382 рубля (+4% к 2021-му) – в Северо-Кавказском ФО.

Количество аптечных учреждений на конец декабря 2022 года достигло 74,3 тысячи, что больше по отношению к M’12 2021 года на 4%. Общая выручка аптек за 12 месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+12%) и достигла отметки 1764 млрд рублей, выручка на одну аптеку тоже выросла (+8% к 2021-му) и составила 2020 тысяч рублей.

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2020 года по декабрь 2022-го, за 12 месяцев 2022 года достигла 1338,3 млрд рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2170 тысяч рублей (+5% к 2021-му).

gxpnews