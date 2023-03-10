The Lancet: «Спутник V» имеет наибольшую эффективность среди векторных вакцин

В ведущем международном медицинском журнале The Lancet опубликовали статью китайских ученых, в которой говорится об эффективности вакцины «Спутник V» в борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению авторов, российская вакцина наиболее действенна против инфекции SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19) среди векторных вакцин, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Исследователи отмечают, что векторные вакцины сравнительно реже вызывают побочные эффекты по сравнению с мРНК-вакцинами. По информации РФПИ, при создании «Спутника V» ученые впервые применили подход гетерогенного бустирования – «вакцинного коктейля», содержащего аденовирус человека 26-го серотипа как первый компонент и 5-го серотипа в качестве второго.

В конце 2021 года The Lancet опубликовал исследование НИЦЭМ им. Гамалеи однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа.