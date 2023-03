К концу 2023 года в «Круге добра» будет 100 нозологий Расходы на покупку лекарств на человека выросли в 2022 году на 11% » The Lancet: «Спутник V» имеет наибольшую эффективность среди векторных вакцин В ведущем международном медицинском журнале The Lancet опубликовали статью китайских ученых, в которой говорится об эффективности вакцины «Спутник V» в борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению авторов, российская вакцина наиболее действенна против инфекции SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19) среди векторных вакцин, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Исследователи отмечают, что векторные вакцины сравнительно реже вызывают побочные эффекты по сравнению с мРНК-вакцинами. По информации РФПИ, при создании «Спутника V» ученые впервые применили подход гетерогенного бустирования – «вакцинного коктейля», содержащего аденовирус человека 26-го серотипа как первый компонент и 5-го серотипа в качестве второго. В конце 2021 года The Lancet опубликовал исследование НИЦЭМ им. Гамалеи однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа. Вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» – более чем в 30 странах. gxpnews