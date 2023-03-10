К концу 2023 года в «Круге добра» будет 100 нозологий

К концу 2023 года перечень заболеваний, с которыми люди до 19 лет могут стать подопечными фонда «Круг добра», расширится до 100 нозологий. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню редких заболеваний, рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Какие именно заболевания планируется добавить в перечень, не уточняется. Сейчас в нем числятся 76 нозологий. Из них пять включены в программу совсем недавно, уточнил Румянцев.

В начале марта председатель фонда Александр Ткаченко рассказал, что в ближайшие месяцы эксперты «Круга добра» рассмотрят 25 новых заболеваний, лекарственных препаратов, медизделий и видов помощи, которые могут войти в перечни фонда.

gxpnews