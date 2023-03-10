Ни одна аптека не подключилась к эксперименту по онлайн-торговле рецептурными препаратами

До сих пор отсутствуют локальные акты регионов-участников, что не позволяет аптекам войти в эксперимент и, как следствие, получить в Росздравнадзоре разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами, рассказал Forbes президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В ДЗМ ответили, что готовят документ, регламентирующий порядок отбора аптечных и медицинских организаций для участия в эксперименте.

Между тем аптеки готовятся к участию в эксперименте. Например, в «Сбер Еаптеке» сообщили, что запустят доставку рецептурных лекарств, но только «после согласования и получения всех необходимых документов в рамках нормативно-правовых актов по участию в эксперименте». Завершает процесс интеграции с ЕМИАС «Здравсити».

АКИТ вместе с ассоциацией аптечных учреждений «СоюзФарма» в феврале обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. Авторы письма указывают на недостатки, связанные с тем, что система доставки рецептурных лекарств в Москве увязана только с одной системой – ЕМИАС.

Схема приобретения лекарств через ЕМИАС следующая: клиент должен зайти в приложение, выбрать свои рецепты, перейти на сайты аптек из указанных в приложении. При этом покупатель не будет иметь возможность сравнить цену между аптеками до перехода на их сайты, а также не сможет ознакомиться со сроками доставки и остальным ассортиментом, отмечают авторы письма.

Кроме того, предложенный ДЗМ порядок делает невозможным заказ лекарства со стационарного компьютера, так как курьеру нужно показать QR-код мобильного приложения ЕМИАС на телефоне, а следовательно, граждане без мобильного телефона лишаются возможности самостоятельно оформить и получить заказ.

Также при помощи ЕМИАС будет затруднительно заказать лекарство другому человеку, например, пожилому родственнику, так как для этого нужно иметь доступ в его личный кабинет. Не получится сделать заказ по рецепту, полученному в частной медицинской клинике, поскольку в Москве они работают через собственные информационные системы и не имеют интеграции с ЕМИАС, утверждают в АКИТ и «СоюзФарме».

Представители ассоциаций полагают, что использование лишь одного приложения при реализации эксперимента приведет к стагнации рынка e-commerce, так как компании прекратят инвестировать в различные проекты, нацеленные на развитие собственных приложений. В связи с этим они выступили с предложением наделить участников эксперимента правом самостоятельно решать, какое приложение им использовать.

Эксперимент по доставке рецептурных лекарств стартовал 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях и должен продлиться до 1 марта 2026 года. В перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 МНН, в том числе препараты для терапии спинальной мышечной атрофии, миодистрофии Дюшенна, ВИЧ-инфекции, онкологических и других заболеваний.

К онлайн-продаже запрещены препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиологические препараты; лекарства, которые должны храниться при температуре ниже 15°С, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. Также эксперимент не будет распространяться на препараты, подлежащие предметно-количественному учету, на анаболические стероиды, антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные и седативные средства и лекарства, применяемые для прерывания беременности.