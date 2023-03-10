В январе натуральное потребление лекарств вновь уменьшилось

Аптеки в январе 2023 года продали 430 млн упаковок лекарств – это на 5,9% меньше, чем в январе 2022 года, тогда было 676 млн упаковок. В январе текущего года покупатели аптек потратили на лекарства 112 млрд руб. — на 1,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя цена на лекарственные средства выросла на 8% и составила 261 руб. за упаковку.
В аптеках страны в январе 2023 года реализовано 618 млн упаковок всего аптечного ассортимента на сумму 147 млрд руб. Продажи аптечных товаров относительно января 2022 года увеличились на 2,5% в денежном выражении. Натуральное потребление сократилось на 9%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Динамика аптечного рынка
Источник: AlphaRM
Популярные лекарства
В январе покупатели больше всего расходовали денежные средства в аптеках на лекарства против простуды и кашля. Медикаментов этой группы было куплено россиянами на 6 млрд руб. Далее по популярности следуют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АПФ (5,7 млрд руб.) и лекарственные препараты для лечения насморка (5,4 млрд руб.). Противовирусные препараты, доминирующие в январе прошлого года, спустились на четвертое место в рейтинге (4,8 млрд руб.). На пятой позиции противовоспалительные и противоревматические препараты (4,8 млрд руб.). Антикоагулянты и вовсе покинули первую пятерку лидеров – в январе текущего года они занимают седьмую строчку.
Источник: AlphaRM
В натуральном выражении лидирующая пятерка практически не изменилась с января 2022 года. Неординарным стало изменение первой позиции. Препараты от насморка поднялись на первое место, сместив анальгетики, доминирующие с 2020 года. За месяц в аптеках покупатели приобрели 33 млн упаковок средств для лечения насморка. Обезболивающие лекарства (анальгетики) стали менее популярны в январе текущего года. Если в 2022 году в этот период было продано 35 млн упаковок таких средств, то в текущем году на 13% меньше – 31 млн упаковок. Средства от простуды на третьей строчке, как и в прошлом году (26 млн упак.).
Источник: AlphaRM
Падение лидеров
В рейтинге брендов также наблюдаются изменения. Лидером на рынке в январе, после продолжительного перерыва, вновь стал антикоагулянт «Ксарелто». Пока неизвестно, сохранится ли такая тенденция в течение года. В январе 2022 года «Ксарелто» занимал лишь четвертое место. На него покупатели потратили в январе нынешнего и прошлого года более 1 млрд руб. Противовирусный препарат «Арбидол» спустился на третью строчку рейтинга (объем рынка 831 млн руб.). В январе 2022 года посетители аптек израсходовали на «Арбидол» почти в четыре раза больше (более 3 млрд руб). На вторую позицию поднялся еще один антикоагулянт — «Эликвис» (объем продаж 991 млн руб).
У всех участников первой пятерки в январе наблюдается значительное снижение продаж. Максимальное сокращение в рублях у марки «Арбидол». Относительно января 2022 года рынок препарата снизился на 73%. Менее всего на изменения в розничном рынке отреагировал «Ксарелто» – сокращение на 13%.
Средняя стоимость упаковки брендов из ТОР5 значительно изменилась только у «Терафлю» – она составила 566 руб. В январе прошлого года упаковка «Терафлю» в среднем стоила 395 руб. «Ксарелто» из представленных препаратов в лидирующей пятерке самый дорогостоящий. В среднем покупатель за упаковку этого антикоагулянта платил более 3 тыс. руб. Средняя цена на антикоагулянт «Эликвис» – 1615 руб.
|ТОР5 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе 2023 года
|Рейтинг
|Бренд
|Аптечные продажи, млн руб.
|Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %
|Средняя цена в январе 2023 года, руб.
|2022
|2023
|Январь 2022
|Январь 2023
|4
|1
|Ксарелто
|1197
|1040
|-13,1
|3427
|3
|2
|Эликвис
|1386
|991
|-28,5
|1615
|1
|3
|Арбидол
|3091
|831
|-73,1
|570
|2
|4
|Ингавирин
|1403
|816
|-41,9
|738
|5
|5
|Терафлю
|1136
|710
|-37,5
|566
|Источник: AlphaRM
Какие лекарства отличились
Среди препаратов в ТОР5 есть марки, стоимостные продажи которых резко увеличились по сравнению с январем прошлого года. К ним можно отнести гипогликемическое средство «Форсига» (+96,4%), а также гипотензивное средство «Эдарби» (+59,9%). Выросла популярность энтеросорбента «Полисорб» (+33,4%), средства для наружного применения «Акридерм» (+28,3%) и гепатопротектора «Урсосан» (+26,4%). Причем продажи перечисленных препаратов в натуральном выражении также в значительной степени увеличились.
|ТОР5 брендов в стоимостном выражении по приросту продаж* на аптечном рынке в январе 2023 года
|Рейтинг
|Бренд
|Фармакологическое действие
|Аптечные продажи, млн руб.
|Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %
|Январь 2022
|Январь 2023
|1
|Форсига
|Гипогликемическое средство
|159
|312
|96,4
|2
|Эдарби
|Блокирующее АТ1-рецепторы, гипотензивное средство
|375
|599
|59,9
|3
|Полисорб
|Адсорбирующее, детоксицирующее средство
|217
|290
|33,4
|4
|Акридерм
|Средство наружного применения при различных заболеваниях кожи
|250
|321
|28,3
|5
|Урсосан
|Гепатопротективное, желчегонное средство
|362
|458
|26,4
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik