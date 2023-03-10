Женщин на вакансию маркетолога в медицине и фармацевтике приглашали чаще мужчин

Сфера медицины и фармацевтики вошла в тройку отраслей, где специалистам по маркетингу предлагают максимальные медианные зарплаты. Женщины получили больше приглашений на вакансию маркетолога, чем мужчины, выяснили аналитики Roistat и HeadHunter.

В январе 2023 года медиана зарплатных предложений для кандидатов, претендующих на руководящие позиции в сфере медицины и фармацевтики, составила 117,5 тыс. руб. Начинающим и линейным специалистам по маркетингу работодатели предлагали в среднем 60 тыс. руб. Таковы данные совместного исследования маркетинговой платформы Roistat и рекрутингового портала hh.ru (предоставлены «ФВ» пресс-службой HeadHunter).

Медицина и фармацевтика вошли в тройку отраслей с максимальным уровнем медианных зарплатных предложений для маркетологов на руководящих должностях. Выше средние предлагаемые зарплаты на таких же позициях в сферах IT (150 тыс. руб.) и услуг для бизнеса* (150 тыс. руб.).

Самая низкая медианная планка зарплат для маркетологов-руководителей зафиксирована в автомобильном бизнесе (85 тыс. руб.).

В целом по российскому рынку медианный уровень зарплаты, которую предлагают работодатели кандидатам на руководящие позиции в маркетинге, — 108,5 тыс. руб. При этом медиана ожидаемой зарплаты в резюме женщин, претендующих на руководящие позиции, на 15% ниже, чем в резюме соискателей-мужчин на тех же позициях. Женщины ожидают зарплату в размере 95,9 тыс. руб., мужчины — 113,4 тыс. руб. Ожидания женщин на 12% меньше среднего предложения, ожидания мужчин — на 4% выше.

Медианные зарплаты начинающих и линейных специалистов по маркетингу в сфере медицины и фармацевтики в сравнении с январем 2022 года выросли незначительно — прибавка составила около 500 руб. У руководящего звена в маркетинге зафиксирован более существенный рост — медиана увеличилась на 17,5 тыс. руб.

В январе 2023 года женщины-маркетологи в медицине и фармацевтике получили свыше 4,5 тыс. приглашений на собеседование — в два раза больше, чем мужчины. Резюме мужчин нашло отклик у почти 1,9 тыс. работодателей.

Гендерный дисбаланс в структуре спроса наблюдался в течение всего прошлого года. В феврале 2022-го количество приглашений женщин на вакансию маркетолога в отрасли достигло максимума за год — более 7,8 тыс., что почти в три раза больше, чем мужчин. Причины такого перекоса можно объяснить тем, что в отрасли традиционно занято больше женщин. Как следствие, на кадровом рынке больше «женских» резюме — соответственно откликов работодателей на них тоже больше.

В январе 2023 года в сравнении с январем 2022-го количество приглашений на вакансию маркетолога в медицине и фармацевтике снизилось: у женщин — примерно на 1 тыс., у мужчин — на 300. Падение динамики спроса пришлось на март—июль 2022 года. В августе спрос начал восстанавливаться, но в конце года снова стал снижаться.

Таблица. Медианный уровень зарплатных предложений для руководителей в маркетинге в 14 отраслях российской экономики (в руб.)

* В сферу «Услуги для бизнеса» входят вакансии маркетинговых и коммуникационных агентств, которые оказывают профильные услуги для бизнеса, а также консалтинг.

Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Наталья Маскина

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