Компания из группы ИСКЧ привлечет инвестиции на 150 млн рублей для создания вакцин

«Развитие БиоТехнологий» из группы ИСКЧ привлечет инвестиции на 150 млн руб. на разработку новых вакцин, а также завершение клинических исследований четырехвалентной гриппозной вакцины. В первую очередь компания нацелена на разработку вакцины от вируса папилломы человека и аллерговакцин.

Компания «Развитие БиоТехнологий» группы Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) планирует привлечь инвестиции в первом полугодии 2023 года. Они пойдут на разработку и расширение портфеля разработок на основе собственной технологической платформы Бетусфера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акции будут размещать по закрытой подписке. Компания планирует получить капитал в размере около 150 млн руб. для завершения клинических исследований четырехвалентной гриппозной вакцины, а также разработки новых препаратов, в том числе вакцины от вируса папилломы человека и аллерговакцин.

В феврале 2021 года Совет директоров ИСКЧ одобрил договор инвестиционного займа с дочерней компанией ООО «Бетувакс» на общую сумму 45 млн руб. для разработки и внедрения вакцины от коронавируса. Сообщалось, что средства будут направлены на завершение доклинических исследований, производство серий для начала клинических испытаний и разработку поколения вакцин-кандидатов, в том числе от новых штаммов коронавируса.

Компания «Развитие БиоТехнологий» — резидент «Сколково» и совместно с ИСКЧ развивает платформу для разработки противовирусных вакцин на основе рекомбинантных белков и сферических частиц адъюванта. Ранее на этой платформе были созданы вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» и гриппа — «ТетраФлюБЕТ», а также комбинированная пятивалентная вакцина от гриппа и коронавируса, развиваемая совместно с «Нацимбио».

Фото: jcomp/www.freepik.com

Артем Косенок

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