«Развитие БиоТехнологий» ищет инвестиции для создания вакцин от ВПЧ и аллерговакцин

Входящая в группу Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) компания «Развитие БиоТехнологий» намерена привлечь инвестиции в размере 150 млн рублей на расширение спектра вакцин, сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что источники финансирования удастся найти в первом полугодии 2023 года. Среди первоочередных задач компании – разработка вакцины от ВПЧ и аллерговакцин, а также завершение клинических исследований четырехвалентного гриппозного профилактического препарата. Все новые разработки «Развитие БиоТехнологий» проводятся на основе собственной технологической платформы Бетусфера.

В начале марта 2023 года акции ИСКЧ вошли в два индекса Московской биржи: индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс потребительского сектора.

gxpnews