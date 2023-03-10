«ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на противоковидный ЛП

6 марта Минздрав России выдал регистрационное удостоверение биофармацевтической компании «ПСК Фарма» на препарат «Молнупиравир ПСК». Он был зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

В клинические рекомендации Минздрава России «Молнупиравир» был включен в 2022 году в качестве альтернативы «Фавипиравиру» или «Умифеновиру» для амбулаторного лечения, а также лечения в стационаре при легком и среднетяжелом течении заболевания.

ЛП может приниматься только под наблюдением врача для лечения COVID-19, подтвержденного результатами диагностического теста на SARS-CoV-2, легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующих дополнительной оксигенотерапии.