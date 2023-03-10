Поставщиком иммуноглобулина и аталурена для «Круга добра» стала компания «Фармимэкс»

После нескольких неудачных попыток Центр лекобеспечения провел успешные аукционы на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) и иммуноглобулина для лечения подопечных фонда «Круг добра». Единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе, стала «Фармимэкс».

Контракты с ней заключат по максимальной цене – их общая сумма достигает 1 млрд рублей.

Ранее два аукциона на поставку иммуноглобулина не состоялись из-за того, что ни одна компания не подала заявку на участие, хотя конкурсная комиссия повышала цену препарата.

gxpnews