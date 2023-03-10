В 2022 году в России открылось рекордное количество аптек

В 2022 году емкость продаж через аптеки составила 1,7 млрд рублей, что на 15% выше показателя предыдущего года, говорится в исследовании маркетингового агентства DSM Group. Среди факторов, повлиявших на рост, авторы отчета выделили «ажиотажный спрос» на дорогостоящие импортные препараты, произошедший в марте 2022 года, последствия высокой инфляции весной и повышенный уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенне-зимний период.

При этом спрос на «несезонные» препараты достиг уровня, который был зафиксирован до пандемии COVID-19. Аптечный сегмент остается привлекательным для бизнеса и инвестиций, отмечают аналитики. Это подтверждается рекордным количеством новых аптек. За 2022 год в России открылось почти 4000 аптек, и общее количество точек достигло 70,4 тысячи.

«Такого высокого темпа прироста точек продаж не наблюдалось за весь период мониторинга: до этого максимум был в 2018 году, когда появилось около 3000 аптек», – говорится в исследовании. Наиболее существенный прирост количества точек показала сеть «Апрель». По итогам 2022 года она имеет в составе 5372 точки, и на данный момент это единственная аптечная сеть, располагающая таким количеством филиалов. Среди маркетинговых ассоциаций преимущество остается за «АСНА», в состав которой входит 17 тысяч точек разных сетей с оборотом 15,8% от всего аптечного рынка.

По объему продаж сеть «Апрель» находится на втором месте (112 млрд рублей). Лидером аптечного рейтинга остается «Ригла», выручившая в 2022 году 133 млрд рублей (доля 8% на рынке). На третьем месте рейтинга сеть «ИРИС» (85 млрд рублей), а завершают пятерку лидеров объединенная сеть «ЭркаФарм» и «Мелодия здоровья» (80 млрд), а также «36,6» (67 млрд).

Ранее аналитики DSM Group оценили фармрынок РФ в 2022 году в 2,6 трлн рублей, что на 11,9% выше по сравнению с 2021-м. При этом рынок госзакупок вырос на 6,9% – до 895,6 млрд рублей.

gxpnews