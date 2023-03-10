Минздрав изменил порядок формирования перечня одурманивающих веществ

Законопроектом вносятся изменения в порядок формирования перечня одурманивающих веществ. По новым правилам при формировании перечня и предложений по внесению изменений должен учитываться ряд зафиксированных случаев неправомерного использования веществ. Формирование перечня и предложений по внесению изменений в перечень осуществляет Минздрав России по согласованию с МВД России.

Перечень утверждается Правительством Российской Федерации. В соответствии с законопроектом, формирование перечня и предложений по внесению изменений в перечень, а также представление в установленном порядке соответствующих проектов актов Правительства Российской Федерации осуществляет Минздрав России по согласованию с МВД России.

При формировании перечня и предложений по внесению изменений в перечень должны учитываться:

наличие зафиксированных случаев использования конкретных веществ для получения у человека одурманивающего эффекта;

наличие зафиксированных случаев вовлечения физических лиц в употребление конкретных веществ;

отсутствие установления государством в отношении конкретных веществ мер контроля за их оборотом.

Одурманивающие вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, смеси веществ (независимо от их концентрации), включенные в перечень.

gxpnews