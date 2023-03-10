Российские ученые разрабатывают противораковый препарат с экстрактом борщевика

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева вывели наночастицы с содержанием экстракта борщевика Сосновского, которые в дальнейшем могут стать основой для создания противоопухолевых препаратов. Предполагается, что такие средства будут полезны в борьбе с поверхностными злокачественными опухолями кожи (базалиомы и меланомы), раком кишечника и раком мочевого пузыря, сообщает «Газета.Ru».

Экстракт из борщевика содержит биологически активные соединения – фуранокумарины, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей. Поэтому, по информации ученых, сначала пациенту внутривенно в виде липосомального раствора вводится препарат, а затем опухоль необходимо облучить ультрафиолетом.

«Под влиянием ультрафиолетового света соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате опухоль теряет возможность делиться и, как следствие, гибнет путем самоуничтожения», – объяснил сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им Н. П. Огарева.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили о планах вновь начать выпуск противовирусного препарата «Флакозид», разработанного в 1979 году.

gxpnews