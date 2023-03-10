Участники картеля по поставке медтехники омскому Минздраву оштрафованы на 18 млн рублей

Контракты заключены с ООО «Никмед» на сумму более 568 млн рублей, «УникХелз» – на сумму более 36 млн рублей, ООО «Линкос МК» – на 25 млн рублей и ООО «НьюМедТех» – на 5 млн рублей. Как сообщало УФАС, при заключении соглашений обоснование начальной максимальной цены контракта не производилось. Дотацию, используемую для госконтрактов, Омской области в 2020 году предоставили «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета» для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

«На основании материалов СУ СК РФ по Омской области установлено, что должностными лицами министерства в адрес дирекции давались указания подготовить контракты для заключения с конкретным поставщиком. В связи с завершением реализации антиконкурентных соглашений во времени, предписания нарушителям антимонопольный орган не выдавал», – пояснили в УФАС.

Первоначально следователи считали, что бывшая на тот момент главой Минздрава Омской области Ирина Солдатова вместе с руководителем Дирекции по обслуживанию госсистемы здравоохранения Омской области Виктором Бабиковым организовала подготовку документов для заключения госконтрактов «с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции». Бюджету причинен ущерб на сумму 105 млн рублей. Однако в ноябре 2021 года уголовное преследование Бабикова прекратили – «в связи с непричастностью подозреваемого к совершению преступления».

В декабре 2022-го Апелляционный суд Омской области подтвердил картельный сговор.

Ирина Солдатова отрицает свою вину по уголовному делу. В январе 2021 года суд арестовал ее заочно, также она была объявлена в международный розыск. Следователь во время судебного заседания по избранию меры пресечения сообщал, что на посту министра Солдатова заключала государственные контракты «с известными ей коммерческими организациями, такими как «Инфомед», «Линкос МК», «УникХелз», «Ньюмедтех», «НикМед».

В октябре 2021 года Арбитражный суд Омской области обязал региональный Минздрав выплатить 395,9 млн рублей компании «НикМед» за поставку медизделий в апреле 2020 года. В сумму вошла как задолженность по госконтракту – 394,9 млн рублей, так и 951 тысяча рублей неустойки и 200 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины. Одновременно суд отклонил встречный иск ведомства о расторжении контракта. Минздрав Омской области в ноябре 2021 года подал в суд апелляцию на решение о выплате долга в 395,9 млн рублей.

Региональное УФАС в марте 2022 года также выявило антиконкурентное соглашение в действиях Минздрава Омской области и компании «УникХелз». Выяснилось, что в 2020 году должностные лица, «нарушая принцип конкуренции на госзакупках», дали указание подготовить контракты на поставку медоборудования на общую сумму более 36 млн рублей.

В декабре 2022 года Минздрав Омской области перечислил «НикМед» 394,9 млн рублей из регионального бюджета за поставку 989 единиц медоборудования для ковидных больниц, а 19 января контракт был расторгнут.