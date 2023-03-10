Аудиторы увидели риск списания лекарств на 4,7 млрд рублей к началу 2022 года

Госдума 16 марта на своем заседании должна заслушать отчет о работе Счетной палаты за 2022 год. Его может представить и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Отчет содержит анализ расходов в сфере здравоохранения за 2021 год, с ним ознакомились «Ведомости». Там, в частности, указывается объем препаратов, подлежащих списанию, по состоянию на январь 2022 года.

По данным DSM Group, всего госзаказчики в 2021 году закупили препараты на 838 млрд рублей, в 2022 году – 895 млрд рублей. Соответственно, на списанные препараты приходится около 0,5% годового объема лекарственных госзакупок.

Значительные остатки препаратов скопились по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». У 54 регионов скопилось запасов больше чем на два года при двух-, трехгодичном сроке годности лекарств, отмечается в отчете.

Программа заработала с 2020 года и уже по итогам первого года работы показала низкий расход препаратов. Тогда срок лекобеспечения пациентов, перенесших острые ССЗ, был увеличен с года до двух. А список лекарств, которые могут закупаться за счет средств федпрограммы, был расширен только в октябре 2022 года.

Другая причина скопившихся неиспользованных остатков – формирование регионами запасов противоковидных лекарств. «Когда выделялось финансирование на закупку лекарств от ковида, не было понятно, какой поток пациентов будет в итоге. Регионы делали запасы на случай серьезного противостояния коронавирусу, но ковид сошел на нет, и препараты оказались невостребованы», – пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Кассовое исполнение по расходам со стороны Минздрава в 2021 году Счетная палата оценила в 91,3%, неизрасходованной оказалась сумма 81,4 млрд рублей. Это связано с низким освоением средств в виде грантов фонду «Круг добра». Фонд не израсходовал 44,2 млрд рублей, их было решено перенести на 2022 год.