Ряд иностранных веткомпаний отказались от инспекций своих производств

Ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health, сообщили в Россельхознадзоре.

Зарубежные производители ветеринарных препаратов Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck&Co) отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок со стороны Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В Россельхознадзоре напомнили, что с 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Такая норма направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP. В то же время иностранные – только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

Как заявили в надзорном органе, зарубежные компании при посредничестве представляющих их интересы отраслевых ассоциаций на протяжении последних двух лет активно лоббируют перенос законодательной нормы. «В качестве очередного шага, вероятно, используется отказ от инспектирования производственных площадок – стандартной для мировой практики процедуры, не осложненной какими-либо излишними требованиями», – добавили в Россельхознадзоре.

В 2022 году производство российских вакцин выросло в три раза, фармакологических препаратов – в шесть раз. Кроме того, по данным Россельхознадзора, в России широко представлены препараты, производимые в дружественных странах. В ближайшее время надзорный орган намерен провести очередные встречи с производителями и уполномоченными органами ряда государств по данному вопросу.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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