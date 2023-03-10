Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке фармпроизводителей

Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке производства лекарственных средств. Также к этому времени Минпромторг и Минздрав должны принять меры, чтобы обеспечить запас препаратов на период роста сезонных заболеваний.

Правительство рассмотрит вопрос о дополнительных мерах господдержки организаций, которые разрабатывают, проводят клинические исследования, производят и выводят на рынок лекарственные средства. Такое поручение сроком до 1 апреля 2023 года утвердил накануне Президент России Владимир Путин. Это необходимо для предотвращения возникновения дефицита препаратов на случай ухода иностранных фармкомпаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинисследований, отмечается на сайте Кремля.

Также президент поручил Минпромторгу и Минздраву к этому времени принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В январе на совещании с членами правительства президент призвал создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. По его словам, это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке. Также Путин добавил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт, однако необходимо наращивать отечественное производство.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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