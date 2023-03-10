«Здравсити» будет продавать лекарства через Ozon

Онлайн-сервис по заказу лекарств «Здравсити» завершил интеграцию с интернет-магазином Ozon. В рамках партнерства Ozon предоставит «Здравсити» свою площадку для размещения товаров, а получить их можно будет через аптеки, с которыми сотрудничает «Здравсити», сообщает «Фармвестник» со ссылкой на пресс-службу ГК «Протек» (владеет сервисом «Здравсити»).

В ассортименте «Здравсити» порядка 5000 наименований препаратов, в том числе рецептурные. Их можно забронировать на сайте и забрать в аптеке при предъявлении врачебного назначения. Ozon, обладая большой пользовательской базой, расширит каналы продаж «Здравсити», считает гендиректор сервиса Борис Попов. Он заявил, что благодаря проекту выручка «Здравсити» вырастет до 3% к концу 2023 года.

«В наших планах – увеличить ассортимент, представленный на Ozon, за счет нелекарственных средств, а также расширить охват, подключив к каталогу „Здравсити” новые города», – добавил Попов.

С июля 2022 года «Здравсити» выделен в отдельную бизнес-структуру ГК «Протек». Ее задача – развитие цифровой платформы.

gxpnews