Росздравнадзор опроверг информацию о задержках с поставкой ИВЛ пациентам с БАС

В Росздравнадзоре ответили на заявление благотворительного фонда “Живи сейчас”, в котором сообщается о проблемах со снабжением пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) аппаратами ИВЛ в 40 регионах РФ. Ведомство опровергло информацию о промедлениях с поставкой медоборудования и медизделий нуждающимся, передает ТАСС.

Все обращения граждан рассматриваются оперативно, утверждает пресс-служба Росздравнадзора. Уточняется, что в 2023 году ведомство не получало обращений от пациентов с БАС с просьбой выдать аппараты ИВЛ, а в течение прошлого года было зафиксировано всего одно такое обращение. Вопрос был решен сразу же.

“Росздравнадзор контролирует обеспечение всех пациентов, в том числе и с БАС, необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями”, – заявили в Росздравнадзоре. Отмечается, что “проблемы решаются в течение нескольких дней (при острой необходимости – в течение нескольких часов)”.

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