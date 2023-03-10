Экс-сотрудника Rochester Drug Cooperative осудили по делу об опиоидном кризисе

Суд в США приговорил бывшего исполнительного директора фармкомпании Rochester Drug Cooperative Лоуренса Дауда к 2,3 года тюремного заключения, сообщает Reuters. Он признан виновным в пособничестве незаконным продажам опиоидных препаратов, таких как оксиконтин и фентанил, что, по мнению судьи, привело к укреплению опиоидного кризиса в стране и смерти многих людей из-за передозировки «аптечными наркотиками».

Обвинение запрашивало 15 лет лишения свободы для Дауда, однако судья, признав, что преступление подсудимого тяжелое и «мотивировано исключительно прибылью», назначил более мягкое наказание. При этом сторона защиты Дауда считает, что тот должен был вовсе избежать наказания, поскольку непосредственно не участвовал в обороте опиоидных препаратов и не имел умысла навредить покупателям. Один из адвокатов осужденного публично высказывал мнение, что его подзащитный невольно стал козлом отпущения.

Сам Лоуренс Дауд не открещивается от своей вины в подогревании опиоидного кризиса. «Я осознаю негативные последствия своих действий. Я сожалею о проблемах, которые произошли из-за этого», – сказал он на суде, отметив, что не желал никому зла.

Обвинение строилось на том, что Дауд и его бывший коллега – коммерческий директор Rochester Drug Cooperative Уильям Петрушевски, который пока еще не получил приговор, – вступили в сговор с целью незаконного распространения опиоидных препаратов через аптеки и игнорировали явные признаки того, что покупатели приобретали товар оптовыми партиями и расплачивались наличными деньгами.

Опиоидный кризис в США – эпидемия передозировок синтетическими обезболивающими. В рамках борьбы с этим явлением американские власти предъявляют иски крупнейшим компаниям, которые производят и распространяют подобные препараты на территории страны. В 2019 году компанию Rochester Drug Cooperative, входящую в число 10 наиболее крупных американских дистрибьюторов лекарств, оштрафовали на $20 млн.

gxpnews