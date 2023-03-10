ГК «Промомед» зарегистрировала препарат для лечения рака крови и костного мозга

Противоопухолевый препарат на основе бортезомиба от ГК «Промомед» получил регистрационное удостоверение. Его применяют в лечении множественной миеломы, а также назначают пациентам с мантийноклеточной лимфомой, у которых наблюдается прогрессирование болезни после нескольких курсов лечения, сообщили в пресс-службе ГК.

В основе препарата – модифицированная борная кислота. Бортезомиб вызывает внутреннее нарушение функций у большого числа типов опухолевых клеток и задержку роста новообразования.

Противоопухолевое лекарство включено в перечень ЖНВЛП, его будут выпускать в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения дозировкой от 2,5 до 3,5 мг.

Также в начале 2023 года «Промомед» получил патент на изобретение, обеспечивающий охрану средства для терапии COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) сразу в трех формах для парентерального введения: лиофилизата, концентрата и порошка.

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