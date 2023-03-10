Bayer потратит $1 млрд на исследования и разработку лекарств в США

В 2023 году германская химико-фармацевтическая компания Bayer намерена потратить $1 млрд на проведение исследований и разработку лекарств в США. В компании ожидают, что это приведет к увеличению продаж в стране в десятилетней перспективе, сообщает Reuters.

«Я вижу реальную возможность удвоить продажи [на территории США]», – заявил представитель Bayer в Северной и Южной Америке Себастьян Гут. Он подчеркнул, что руководство Bayer делает ставку именно на продажу разрабатываемых лекарств, а не сотрудничество с американскими компаниями, как это было раньше.

Также, по словам Гута, в течение трех лет компания увеличила количество сотрудников, задействованных в продвижении бренда на территории США, примерно на 50%. К 2030 году запланировано увеличение штата на 75%.

Ранее Bayer поделилась планами по увеличению прибыли за счет разработки новых препаратов против опухолевых заболеваний, в частности рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, а также желудочно-кишечных и урогенитальных заболеваний.

gxpnews