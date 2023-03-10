Производственным аптекам планируют сохранить возможность изготовления гомеопатии

ААУ (СРО) «СоюзФарма» обратилась в Министерство здравоохранения с вопросом о сохранении гомеопатических форм в аптечном производстве. Исключить их из приказа № 751н предлагало ранее научно-педагогическое сообщество. По мнению членов ассоциации, это поставит крест на гомеопатическом изготовлении в аптеках. Минздрав пообещал пойти навстречу участникам рынка.

В январе Национальная фармпалата и представители научно-педагогического сообщества разработали на базе приказа № 751н правила изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями. Документ был направлен в Минздрав и будет учтен при разработке поправок, сообщила «ФВ» тогда исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

Главной новеллой поправок стало то, что из приказа должны быть исключены гомеопатические лекарственные формы. Иначе он вступит в прямое противоречие с Федеральным законом № 61, поскольку при изготовлении этих препаратов предполагается использовать растения, которые не входят в фармакопею, кровь и органы животных.

В результате эксперты пришли к компромиссному варианту — оставить гомеопатическое производство аптекам, но при этом ограничить сырьевую базу зарегистрированными субстанциями. Об этом «ФВ» сообщила исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова. «Мы провели встречу с Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России. Предварительно решено, что аптекам оставят право изготовления гомеопатических препаратов, но при условии использования зарегистрированных субстанций», — рассказала она. Эксперт надеется, что эти договоренности будут отражены в итоговом документе.

Елена Неволина подтвердила эту информацию, отметив, что ограничение по сырью поможет сохранить деятельность немногочисленных аптек, изготавливающих гомеопатические формы.

Ольга Коберник

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