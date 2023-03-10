Минздрав одобрил новый препарат для лечения гиперкалиемии патиромер

Минздрав одобрил препарат патиромер от компании Vifor Fresenius Medical. Лекарство применяется для терапии гиперкалиемии. Препарат был одобрен FDA в 2015 году. В России нет других препаратов с таким МНН, но применяют несколько других действующих веществ для терапии гиперкалиемии.

Французская компания Vifor Fresenius Medical получила регистрационное удостоверение на препарат «Вельтасса» (МНН патиромер), применяющийся для терапии гиперкалиемии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в саше, которые содержат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в двух разных дозах — 8,4 и 16,8 г. Производится препарат в Португалии компанией OM Pharma.

Гиперкалиемия — это увеличение уровня калия в сыворотке крови. Причиной является повышенное поступление калия в организм, его высвобождение из клеток или замедление выведения. Основные клинические симптомы включают общую мышечную слабость, тяжелые нарушения ритма сердца или даже паралич.

«Вельтасса» (патиромер) — это неабсорбируемый катионообменный полимер, содержащий противоион сорбита кальция. Препарат связывает калий в кишечнике и выводит из организма. Это предотвращает поступление калия в организм и способствует снижению его содержания в крови, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС.

Препарат противопоказан пациентам до 18 лет. Беременным и кормящим матерям лекарство можно использовать только по рекомендации врача после оценки рисков.

Среди побочных действий указаны: запор, диарея, тошнота и некоторые другие нежелательные реакции.

По данным AlphaRM, в 2022 году в России было реализовано 121 тыс. упак. препаратов для лечения гиперкалиемии* на сумму 929 млн руб. Это на 17% больше, чем в 2021 году. Более 89% препаратов в рублях закупается в льготном сегменте.

Основную массу в денежном выражении на рынке занимают две торговые марки: «Вельфоро» (комплекс бета-железа [III] оксигидроксида, сахарозы и крахмала) компании Vifor Fresenius и «Селамерекс» (севеламер) от компании «Сотекс». На их долю в 2022 году приходилось более 96% рынка. Также в нашей стране обращаются препараты: «ОсваРен» (кальция ацетат+магния гидроксикарбонат) от Fresenius Medical и «Калимейт» (кальция полистиролсульфонат) отечественной компании «Р-Фарм». С действующим веществом севеламер в России четыре торговые марки отечественных и зарубежных производителей.

* Группа V3G1 — препараты для лечения гиперкалиемии по EphMRA.

Фото: Вероника Догузова

Вероника Догузова

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