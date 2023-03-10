Минпромторг предложил методику определения перечня приоритетной продукции

В Минпромторге предложили методику определения перечня приоритетной продукции, которая попадает под программу льготного кредитования. Для этого необходимо будет соответствовать двум критериям.

Минпромторг предложил методику определения перечня приоритетной продукции, попадающей под программу льготного кредитования. Такой проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

В документе говорится, что отраслевые департаменты Минпромторга представляют в департамент стратегического развития ‎и корпоративной политики министерства предложения о включении продукции в перечень, если она одновременно соответствует следующим критериям:

а) соответствие продукции разделу «C — Продукция обрабатывающих производств», за исключением классов «10» (за исключением промышленных биотехнологий и лечебного питания), «11», «12», «14», «15», «16», «31» ОКПД 2;

б) соответствие продукции утвержденному Минпромторгом отраслевому плану мероприятий ‎по импортозамещению при условии, что уровень потребления такой продукции российского производства (в случае наличия производства продукции на территории России) в общем объеме российского потребления составляет менее 40% включительно, или перечню критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, или Перечню ЖНВЛП, или перечню стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России.

После этого департамент формирует реестр продукции ‎и направляет его в адрес членов Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции не позднее двух рабочих дней до даты заседания комиссии. Она уже и будет определять перечень продукции.

Вносить изменения в перечень, а также исключать продукцию из него можно будет, если она перестала соответствовать вышеуказанным критериям, либо член Межведомственной комиссии представил мотивированное обоснование необходимости ее исключения.

Ранее правительство утвердило новую программу предоставления производителям приоритетной продукции льготных кредитов. Документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования. Субсидии будут предоставляться в рамках содействия в реализации инвестпроектов и поддержки производителей высокотехнологической продукции.

Фото: katemangostar/www.freepik.com

Артем Косенок

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