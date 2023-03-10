Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 7 февраля по 6 марта 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. На прошедшей неделе три бренда покинули TOP20 препаратов с низкими запасами у поставщиков.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с предыдущей неделей в рейтинге обновилось всего три позиции. Так, из рейтинга исключен препарат «Ко-Дальнева» (индапамид + амлодипин + периндоприл) из-за снижения продаж и небольшого увеличения остатков. По аналогичной причине с первых позиций ушел комбинированный контрацептивный препарат «Джес Плюс». Наконец, третье исключение — «Пульмикорт» из-за снижения продаж.
Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли лекарство для лечения ожирения «Редуксин форте», гепапротектор «Урсосан форте», а также противосудорожный препарат «Габапентин». И это второй препарат с таким же МНН.
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нейронтин», «Нурофен плюс», оба были среди лидеров на прошлой неделе, а также «Золдиар».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН/состав
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|Нурофен плюс, таблетки
|Ибупрофен
|Reckitt Benckiser
|0,8
|56,2
|Натрия хлорид, раствор
|Натрия хлорид
|Солофарм
|8,6
|20,7
|Нимесил, гранулы
|Нимесулид
|Menarini
|12,6
|17,1
|Залдиар, таблетки
|Парацетамол + трамадол
|Stada
|0,9
|15,3
|Габапентин
|Габапентин
|Канонфарма
|14,4
|10,5
|Нейронтин, таблетки
|Габапентин
|Viatris
|0,6
|7,6
|Актовегин, раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови телят
|Тakeda
|7,1
|6,4
|Эликвис, таблетки
|Апиксабан
|Pfizer
|29,2
|6,2
|Ксарелто, таблетки
|Ривароксабан
|Bayer
|14,7
|3,8
|Роксера, таблетки
|Розувастатин
|KRKA
|25,3
|3,8
|Голдлайн плюс, капсулы
|Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|Изварино Фарма
|8,6
|3,7
|Редуксин, капсулы
|Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|Промомед
|19,9
|3,4
|Алфлутоп, раствор
|Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|Biotehnos
|15,9
|3
|Клайра
|Эстроген + гестаген
|Bayer
|9,5
|2,4
|Юперио, таблетки
|Валсартан + сакубитрил
|Novartis
|16
|2,4
|Урсосан форте, таблетки
|Урсодезоксихолевая кислота
|Pro.Med.CS Praha
|2,4
|2,1
|Лонгидаза, суппозитории
|Бовгиалуронидаза азоксимер
|Петровакс Фарм
|17,7
|1,9
|Меронем, флаконы
|Меропенем
|Pfizer
|4,7
|1,6
|Акатинол мемантин, таблетки
|Мемантин
|Merz
|10,4
|1,6
|Редуксин форте, таблетки
|Метформин + сибутрамин
|Промомед
|6,2
|1
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 07.02.23—06.03.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
Елена Калиновская
pharmvestnik