FDA: в США возможен дефицит лекарств против респираторных заболеваний

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило о вероятном дефиците лекарств для лечения респираторных заболеваний в стране. Фармкомпания Akorn прекратила производство препарата на основе альбутерола, спровоцировав нехватку лекарств такого плана на рынке, передает Reuters.

FDA ищет возможности предупредить дефицит препаратов против респираторных заболеваний, в частности, поддерживая связь с фармпроизводителями – чтобы “понимать риски, смягчать и уменьшать или предотвращать любые связанные с этим последствия”.

В феврале 2023 года Объединение швейцарских фармацевтов – PharmaSuisse – публично заявило, что Швейцария испытывает нехватку целого ряда лекарств, в том числе обезболивающих, кардиологических препаратов, а также средств против гипертонии и болезни Паркинсона. “Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой”, – уточнила президент ассоциации Мартина Рюггли.

gxpnews