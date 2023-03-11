Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на закупку препаратов деламанид, спарфлоксацин и тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|1 380 083,00
|144,66
|199 642 806,78
|13.03.2023
|2
|Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг
|1 999 424,00
|32,40
|64 781 337,60
|13.03.2023
|3
|Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг
|906 690,00
|201,66
|182 843 105,40
|17.03.2023