Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на закупку препаратов деламанид, спарфлоксацин и тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 1 380 083,00 144,66 199 642 806,78 13.03.2023 2 Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг 1 999 424,00 32,40 64 781 337,60 13.03.2023 3 Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг 906 690,00 201,66 182 843 105,40 17.03.2023

gxpnews